|В горах Болгарии умерли 70 лошадей из-за халатности владельца
|27.03.2018 21:24
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Животные из стада выживших до сих пор в тяжелом состоянииБолгарская прокуратура начала расследование в отношении владельца табуна около 100 лошадей после того, как большое количество животных было найдено мертвыми в заснеженных горах.
Фото: Reuters
Об этом сообщает Reuters.
Изображение мертвых и сильно ослабленных лошадей на Осогово близко от границы с Македонией, на западе Болгарии, шокировали болгар и защитников животных. Многие призывает наказать владельца табуна лошадей.
Пресс-секретарь главного прокурора страны сообщила, что около 70 лошадей уже погибли, а те, которые выжили, до сих пор остаются в тяжелом состоянии.
"У нас есть информация о том, что лицо, совершившее преступление, было обязано заботиться о животных ... Владелец лошадей получил довольно значительные суммы в виде грантов от Европейского Союза для коневодства", - сказала пресс-секретарь.
Фото: Reuters
Сообщается, что экологи обнаружили лошадей в воскресенье, 25 марта, на склоне горы, на высоте около 1800 метров над уровнем моря, и сразу же сообщили полиции и экстренные службы, однако глубокий снег осложнял спасательную операцию.
"Кони находятся в большой опасности из-за глубокого снега и низкой температуры, и через волков. Им не хватает воды, еды и крыши над головой. Они буквально стоят в снегу и нет возможности, чтобы двигаться. Они голодают, они не ели в течение длительного времени", - рассказала одна из активисток, которая нашла этих лошадей.
В прокуратуре сообщили, что такое жестокое обращение с животными карается до трех лет тюрьмы и штрафом до 3,170$.