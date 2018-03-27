Животные из стада выживших до сих пор в тяжелом состоянии

Об этом сообщает Reuters .

Изображение мертвых и сильно ослабленных лошадей на Осогово близко от границы с Македонией, на западе Болгарии, шокировали болгар и защитников животных. Многие призывает наказать владельца табуна лошадей.

Пресс-секретарь главного прокурора страны сообщила, что около 70 лошадей уже погибли, а те, которые выжили, до сих пор остаются в тяжелом состоянии.

"У нас есть информация о том, что лицо, совершившее преступление, было обязано заботиться о животных ... Владелец лошадей получил довольно значительные суммы в виде грантов от Европейского Союза для коневодства" , - сказала пресс-секретарь.

Фото: Reuters

Сообщается, что экологи обнаружили лошадей в воскресенье, 25 марта, на склоне горы, на высоте около 1800 метров над уровнем моря, и сразу же сообщили полиции и экстренные службы, однако глубокий снег осложнял спасательную операцию.