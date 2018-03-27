Новые авиарейсы ирландского лоукостера Ryanair в Киев и Львов могут стать началом туристического бума британцев в Украину.

“Британцам, которые соблазнятся дешевыми полетами, понравятся и цены, которые они встретят в стране», – пишет британское издание, информирует svodka.net.

В частности, индекс стоимости пива GoPro Beer Price Index за 2017 год зафиксировал, что средняя цена пива в Украине составляет 1,15 фунта, а в отдельных местах пиво можно приобрести и за 50 пенсов.

При этом обед из трех блюд в ресторане среднего уровня стоит около 15,26 фунтов, а связка сигарет Marlboro — 79 пенсов.

Номер в 3-звездочном отеле можно найти и за 15 фунтов за ночь, а кровать в хостеле стоит от 3 фунтов.

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Журналисты отмечают, что Украина также пользуется популярностью между британцев, в качестве места проведения холостяцких вечеринок накануне женитьбы.

«Главная причина, по которой ребятам нравится в Украине заключается в том, что женщины здесь одни из самых красивых в мире», – заявил один из организаторов отдыха для британцев в Украине.

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