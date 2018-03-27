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Дело Скрипаля: названо 9 стран, которые не выслали российских дипломатов
27.03.2018 21:28

Лишь 9 стран Европейского Союза сегодня не огласили о выдворении российских дипломатов со своей территории. Список стран, которые объявили о решении выслать работников российских дипучреждений, пополнили Бельгия и Ирландия, написал в своем Twitter глава отдела ОБСЕ и Восточной безопасности при Министерстве иностранных дел Республики Польша Доминик П. Янковский, передает

По его словам, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня к списку присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Как сообщал 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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