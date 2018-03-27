Деятельность российских дипломатов в Великобритании грубо нарушала Венскую конвенцию, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Глава СБУ: Российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям Фото: ЕРА Он отметил, что деятельность выдворенных россиян являлась "дерзким попранием" Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года."Российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности", – подчеркнул Грицак.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.К вечеру 27 марта 27 стран и штаб-квартира НАТО объявили о высылке сотрудников российских дипмиссий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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