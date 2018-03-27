Деятельность российских дипломатов в Великобритании грубо нарушала
Венскую конвенцию, заявил глава Службы безопасности Украины Василий
Грицак. Глава СБУ: Российские разведчики под прикрытием
дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям Фото: ЕРА Он
отметил, что деятельность выдворенных россиян являлась "дерзким
попранием" Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961
года."Российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще
прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ
международной стабильности и безопасности", – подчеркнул Грицак.4
марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.К вечеру 27 марта 27 стран и штаб-квартира НАТО объявили
о высылке сотрудников российских дипмиссий.
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