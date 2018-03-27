|Пучдемон пожаловался на испанское правительство в ООН
|27.03.2018 21:32
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Жалоба была зарегистрирована днем раньше, 26 мартаКомитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу бывшего главы регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который утверждает о нарушении Испанией его политических прав.
Фото: reuters.com
Об этом заявила пресс-секретарь ООН Джулия Гронневет, сообщает АР.
"Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу бывшего президента Каталонии, который утверждает, что Испания нарушила его политические права", - говорится в сообщении.
Жалоба была зарегистрирована днем раньше, 26 марта.
По словам Гронневет, дело является конфиденциальным, следовательно дополнительная информация не может быть предоставлена.
Регистрация означает, что у испанского правительства есть шесть месяцев для предоставления правозащитному органу любой информации по этому вопросу.
Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.
Немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. В отношении него был издан европейский ордер на арест, который, впрочем, в декабре отменили.
Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.
Между тем испанская прокуратура снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.