Жалоба была зарегистрирована днем ​​раньше, 26 марта

Об этом заявила пресс-секретарь ООН Джулия Гронневет, сообщает АР .

"Комитет по правам человека ООН зарегистрировал жалобу бывшего президента Каталонии, который утверждает, что Испания нарушила его политические права" , - говорится в сообщении.

Жалоба была зарегистрирована днем ​​раньше, 26 марта.

По словам Гронневет, дело является конфиденциальным, следовательно дополнительная информация не может быть предоставлена.

Регистрация означает, что у испанского правительства есть шесть месяцев для предоставления правозащитному органу любой информации по этому вопросу.

Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.

Немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонского кризиса и попытки провозгласить независимость региона. В отношении него был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.