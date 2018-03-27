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"Почему бы и нет, дорогу молодым". Насиров намекнул, что собирается баллотироваться в президенты
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27.03.2018 21:36
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Уволенный с должности главы Госфискальной службы Украины Роман
Насиров заявил, что начал заниматься политической деятельностью.
Насиров: Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и
начал заниматься политической деятельностью Фото: sfs.gov.ua Он
рассказал, что подал в суд иск по поводу незаконного
увольнения. "Даже не знаю, уволили меня или нет, потому что
никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься
общественной деятельностью и начал заниматься политической
деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", –
отметил Насиров.На вопрос журналистов, не собрался ли он
баллотироваться в президенты, Насиров ответил утвердительно: "Да.
Почему бы и нет? Дорогу молодым. Я планирую официально об этом
объявить позже и все расскажу подробно".Насиров добавил, что
объявит о своих планах в середине следующего месяца.Национальное
антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова
в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло
убыток на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту
руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого
внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого
расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.3
марта 2017 года Кабмин распорядился отстранить Насирова от
исполнения обязанностей председателя ГФС.7 декабря
суд начал рассматривать его дело.31 января 2018
года Кабмин уволил Насирова. Он обжаловал это решение в суде.
Заседание назначено на 19 апреля.
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