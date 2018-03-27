|"ДНР" заработала почти миллион долларов на монополии мобильной связи
|27.03.2018 21:40
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Это доход от продажи около 0,5 млн стартовых пакетов собственного оператора "Феникс" за 2 месяца 2018 годаЗа время отсутствия мобильной связи Vodafone в отдельный районах Донецкой области так называемая "ДНР" заработала от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.
Фото: Reuters
По данным аналитиков, это лишь минимальные суммы, которые "ДНР" могла получить от продажи дополнительных 500 тысяч карточек своего оператора в результате повышения спроса на них и установления монополии на связь. Поступления от дальнейшей абонентской платы и платы за услуги будут значительно выше. Об этом говорится в аналитической докладе "Донецкого института информации" «Что изменило отключение связи в Донецке?».
Оператор "ДНР" работает на базе захваченных станций украинского оператора "Киевстар". Как утверждали в компании Vodafone, более трети оборудования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей находится в нерабочем состоянии.
Напомним, что в середине марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об алгоритме восстановления мобильной связи в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, что не работает с января.
"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, работавший на оккупированных территориях.