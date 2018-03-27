Это доход от продажи около 0,5 млн стартовых пакетов собственного оператора "Феникс" за 2 месяца 2018 года

По данным аналитиков, это лишь минимальные суммы, которые "ДНР" могла получить от продажи дополнительных 500 тысяч карточек своего оператора в результате повышения спроса на них и установления монополии на связь. Поступления от дальнейшей абонентской платы и платы за услуги будут значительно выше. Об этом говорится в аналитической докладе "Донецкого института информации" «Что изменило отключение связи в Донецке?».

Оператор "ДНР" работает на базе захваченных станций украинского оператора "Киевстар". Как утверждали в компании Vodafone, более трети оборудования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей находится в нерабочем состоянии.

Напомним, что в середине марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об алгоритме восстановления мобильной связи в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, что не работает с января.