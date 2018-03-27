Уфологи сообщили, что Солнечная система недавно вошла в особую черную галактическую зону. Об этом участок скопления в космическом пространстве якобы писали представители древних цивилизаций, называя соответствующий процесс Темным рифтом.

, информирует svodka.net.

Уфологи отметили, что звездная система находится сегодня в довольно опасной зоне, наполненной разного рода ловушками. Именно этим объясняется возникновение вспышек на поверхности Солнца с увеличенной периодичностью. Согласно мнению уфологов, такая тенденция может оказаться следствием возникновения пересечения гравитационных полей объектов звездной системы с другими формированиями в черной зоне галактики. Это якобы приводит к нарушению привычной строения космического пространства.

Солнечная система совершает полный оборот вокруг черной дыры в центре Млечного пути примерно в течение 200 млн лет. Уфологи заявляют, что примерно такое же время на Земле существует жизнь. Эти факты могут быть связаны друг с другом. Рассуждения на соответствующую тематику привели к появлению новых теорий относительно конца света.

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Основной опасностью галактической черной зоны назвали высокую плотность астероидов, в которых траектория движения проходить относительно близко от Земли. При этом вероятность падения объекта на максимальном приближении к планете не превышает 0,36%. Таким образом переживать о гибели человечества не стоит.

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