Нынешний тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека получил от "горняков" предложение нового контракта. Об этом тренер рассказал Desporto, передает

По словам специалиста, он еще размышляет над тем стоит ли оставаться в донецкой команде.

"Шахтер" уже предложил мне продлить договор, мы ведем переговоры. Я пока до конца не решил лучше оставаться мне или перейти в другую команду. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным, мне нравится этот опыт. Однажды, конечно, я вернусь в чемпионат Португалии", - сообщил Фонсека.

Стоит отметить, что Фонсека проводит второй сезон во главе "оранжево-черных", однако в конце нынешней кампании договор специалиста закончится.

Добавим также, Фонсека во главе "Шахтера" выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины.

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