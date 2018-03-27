Президент Молдовы Игорь Додон, осудил решение выслать из страны российских депутатов, которое приняло правительство.

Глава считает это очередной антироссийской провокацией и обещает, что сделает все, чтобы от этого не пострадали молдавско-российские отношения, об этом он написал на странице в Facebook."Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию", - написал президент.

Игорь Додон отметил, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами , чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности,передает со ссылкой на .

Также президент напомнил, что во время визита российского посла в Молдову, все чиновники согласились с тем, что нужно налаживать отношения с . На фоне этого решения правительства представляется еще более абсурдным.

"Вдвое абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой", - отметил Додон.

Недавно, президента Молдовы Игоря Додона лишали его полномочий. Решение об этом принял суд, после заявления депутатов о том, что глава государства нарушает закон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира