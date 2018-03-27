|Госпорты Украины будут передаваться только в концессию, - Емельян
|27.03.2018 21:48
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От вариантов приватизации или аренды портов отказалисьУкраинские государственные порты будут передаваться исключительно в концессию, заявил во время брифинга министр инфраструктуры Владимир Емельян.
Владимир Омелян. Фото: ukr.lb.ua
Емельян добавил, что от вариантов приватизации или аренды портов отказались.
"Мы выходим на тот формат, что все государственные порты после принятия закона Украины о концессии будут переданы в концессию в зависимости от ситуации на 25 и 49 лет или на другой срок", - сообщает УНИАН.
Министр добавил, что, согласно Концепции развития портов, Украина должна стать хабом между Европой и Азией, и это будет с заходом в Украину крупных международных компаний, которые "внедрят новые бизнес-схемы и обеспечат стабильный грузопоток".
Ранее сообщалось, что в 2018 году власть морских портов Украины впервые намерена привлечь кредит от МФО в размере 1,6 миллиарда гривен.
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