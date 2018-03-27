Оператор «ДНР» работает на базе захваченных станциях украинского оператора «Киевстар». Как утверждали в компании Vodafone, более трети оборудования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей находится в нерабочем состоянии.

За время отсутствия мобильной связи Vodafone в отдельный районах Донецкой области группировка «ДНР» заработала от 750 тысяч до 1 миллиона долларов. Это доход от продажи около полумиллиона стартовых пакетов собственного оператора «Феникс» в январе-феврале 2018 года, информирует svodka.net.

Об этом говорится в аналитическом докладе «Донецкого института информации» «Что изменило отключения связи в Донецке?», передают Новости Донбасса.

По данным аналитиков, это лишь минимальные суммы, которые «ДНР» могла получить от продажи дополнительных 500 тысяч карточек своего оператора вследствие повышения спроса на них и установление монополии на связь. Поступления от дальнейшей абонентской платы и платы за услуги будут значительно выше.

Оператор «ДНР» работает на базе захваченных станциях украинского оператора «Киевстар». Как утверждали в компании Vodafone, более трети оборудования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей находится в нерабочем состоянии.

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Напомним, в середине марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об алгоритме восстановления мобильной связи в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, которая не работает с января.

«Vodafone-Украина» — единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях.

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