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"Почему бы и нет? Дорогу молодым". Насиров намекнул, что собирается баллотироваться в президенты
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27.03.2018 21:52
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Уволенный с должности главы Госфискальной службы Украины Роман
Насиров заявил, что начал заниматься политической деятельностью.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Насиров: Я
продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься
политической деятельностью Фото: sfs.gov.ua Он рассказал, что подал
в суд иск по поводу незаконного увольнения. "Даже не знаю,
уволили меня или нет, потому что никаких документов на руки я не
получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал
заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите
гораздо больше", – отметил Насиров.На вопрос журналистов, не
собрался ли он баллотироваться в президенты, Насиров ответил
утвердительно: "Да. Почему бы и нет? Дорогу молодым. Я планирую
официально об этом объявить позже и все расскажу подробно".Насиров
добавил, что объявит о своих планах в середине следующего
месяца.Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает
Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что
повлекло убыток на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на
посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого
внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого
расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.3
марта 2017 года Кабмин распорядился отстранить Насирова от
исполнения обязанностей председателя ГФС.7 декабря
суд начал рассматривать его дело.31 января 2018
года Кабмин уволил Насирова. Он обжаловал это решение в суде.
Заседание назначено на 19 апреля.
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