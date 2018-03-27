Уволенный с должности главы Госфискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что начал заниматься политической деятельностью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Насиров: Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью Фото: sfs.gov.ua Он рассказал, что подал в суд иск по поводу незаконного увольнения. "Даже не знаю, уволили меня или нет, потому что никаких документов на руки я не получил. Я продолжаю заниматься общественной деятельностью и начал заниматься политической деятельностью, но скоро вы об этом услышите гораздо больше", – отметил Насиров.На вопрос журналистов, не собрался ли он баллотироваться в президенты, Насиров ответил утвердительно: "Да. Почему бы и нет? Дорогу молодым. Я планирую официально об этом объявить позже и все расскажу подробно".Насиров добавил, что объявит о своих планах в середине следующего месяца.Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло убыток на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.3 марта 2017 года Кабмин распорядился отстранить Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС.7 декабря суд начал рассматривать его дело.31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова. Он обжаловал это решение в суде. Заседание назначено на 19 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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