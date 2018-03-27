Окружение Кононенко получило месторождения лития на Донбассе Фирма получила специальное дозволение на 20 лет, по состоянию на начало 2018 года месторождение не разрабатывается Государственная служба геологии и недр выдала компании "Петро-Консалтинг" специальное согласие на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении лития, расположенном в Донецкой области. 2 марта Кировоградский облсовет согласовал "Петро-Консалтинг" предоставление спецразрешения на добычу литиевых руд участка Добрый, расположенного на территории Добровеличковского района, информируют "Наши деньги". Учредителями ООО "Петро-Консалтинг" значатся Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева. Руководителем фирмы является Игорь Коломиец. В госреестре Минюста в "Петро-Консалтинг" указан номер телефона, который совпадает с номером телефона компании "Волшебный особняк". Основателем этой фирмы является Тарас Игнащенко, сын Владимира Игнащенко - советника министра энергетики Игоря Насалика. Владимир Игнащенко курировал работу конкурсной комиссии по отбору инвестора по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях. Владимир Игнащенко прописан в Киеве в соседней квартире с нардепом Игорем Кононенко на ул. Рейтарской в Киеве. В 2016 году журналисты зафиксировали Игнащенко между тех, кто встречал Кононенко в аэропорту "Жуляны". Игнащенко слева и Кононенко по центру. Фото: Схемы Еще одним звеном, что связывает лиц, которые намерены добывать литий и сланцевый газ в Украине, является адвокат Юлия Артюшенко. Ранее она работала в Минэкологии. По данным ее декларации, она также работала в ООО "Надра Юзовская", а в 2017 году одновременно по совместительству также в "Петро-Консалтинг". Тарас Игнащенко является соучредителем ООО "Киевбиоэнерго" вместе с Артемом Коваленко и Игорем Гладковским - сыном Олега Гладковского, первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бизнес-партнера Петра Порошенко. Телефон, который является общим для "Петро-Консалтинг" и "Волшебный особняк", также указано в ООО "Надрагазнафта-Консалтинг" и ООО "Фри-Энерджи Геническ". Учредителем ООО "Фри-Энерджи Геническ" является кипрская компания "Келдима Лимитед", бенефициарным владельцем которой является Василий Хмельницкий, экс-нардеп, мажоритарный акционер девелоперской компании UDP. Ранее директор института геологии КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Михайлов рассказал, что ресурсы оксида лития в Украине достигают 500 тыс. тонн. Крупнейшими потребителями лития является стеклянная и керамическая области - около 31%. Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития. Читайте также: Детали для Гладковского: российский двигатель украинского "Богдана" Киев уродуют Кононенко, Микитась, Левочкин, а теперь и Виталий Ярема

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