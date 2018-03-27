|Шендерович о кемеровском губернаторе Тулееве: За такой идиотизм можно наконец и огрести по харе
|27.03.2018 22:00
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Тулеев 27 марта пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на неких "оппозиционеров", подогревающих обстановку на митинге, где жители Кемерово требовали отставки местных властей.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В результате происшествия погибли 64 человека, включая 41 ребенка.Фразу "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные" приписывают французской королеве Марии-Антуанетте. Ее значение – полное непонимание нужд народа абсолютистской властью.Есть мнение, что афоризм толкуют превратно: по законам Франции XVIII века, в случае дефицита торговцы были обязаны продавать дорогую выпечку по той же стоимости, что и обыкновенный хлеб.
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