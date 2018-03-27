Губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что оппозиционеры "бузотерят" после пожара с массовыми жертвами в торговом центре. По мнению российского писателя Виктора Шендеровича, чиновник может пожалеть об этой фразе. Шендерович раскритиковал Тулеева Фото: Denis Pekarev / Facebook Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, заявивший о "бузотерах" из оппозиции, которые решают "свои проблемы" после гибели 64 человек во время пожара в торговом центре, может поплатиться за свои слова. Об этом написал в Facebook российский писатель и публицист Виктор Шендерович."Насчет "200 бузотеров" – это Тулеев зря сказал. Это – "пускай жрут пирожные". За такой идиотизм – в такой ситуации – можно наконец и огрести по харе", – возмутился Шендерович. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1679217905480279&id=100001762579664 Тулеев 27 марта пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на неких "оппозиционеров", подогревающих обстановку на митинге, где жители Кемерово требовали отставки местных властей.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В результате происшествия погибли 64 человека, включая 41 ребенка.Фразу "если у них нет хлеба, пусть едят пирожные" приписывают французской королеве Марии-Антуанетте. Ее значение – полное непонимание нужд народа абсолютистской властью.Есть мнение, что афоризм толкуют превратно: по законам Франции XVIII века, в случае дефицита торговцы были обязаны продавать дорогую выпечку по той же стоимости, что и обыкновенный хлеб. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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