|53% украинцев считают, что способны самостоятельно распознавать фейки, - исследование
|27.03.2018 22:03
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22,2% опрошенных согласились бы стать слушателями курсов по улучшению медиаграмотностиБолее 61% украинцев не желают участвовать в учебных курсах по повышению собственной медиаграмотности, причем 30% жителей признают свою неспособность отличать качественную информацию от фейков.
Фото: ria.ru
Такие данные были обнародованы во время презентации социологического исследования «Доверие к СМИ, влияние российской пропаганды, медиаграмотность в Украине", которая состоялась 27 марта в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.
Согласно исследованию, только 22,2% опрошенных согласились бы стать слушателями курсов по улучшению медиаграмотности. При этом 22,8% из них прошли бы такое обучение в Интернете, а 18,3% готовы посмотреть или послушать соответствующую передачу по радио или телевидению. В то же время более 5% поддерживают введение обязательного предмета с медиаграмотности в школах и вузах.
В то же время только 53% украинцев признались в том, что способны самостоятельно отличить качественную информацию от дезинформации и фейков. При этом с критериями, по которым они идентифицируют фейки, прежде только относят информацию в СМИ, которому респонденты не доверяют, и информацию без автора. В то же время, несмотря на то, что социальные сети относятся к ТОП-3 источников, которым украинцы доверяют больше только, участники исследования высказались о неготовности доверять новостям, в которых ссылки на пост в соцсетях стоит как источник информации.
Напомним, 85,7% жителей Украины считают общенациональные украинские телеканалы основным источником получения информации.