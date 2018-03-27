22,2% опрошенных согласились бы стать слушателями курсов по улучшению медиаграмотности

Такие данные были обнародованы во время презентации социологического исследования «Доверие к СМИ, влияние российской пропаганды, медиаграмотность в Украине", которая состоялась 27 марта в Укринформе , сообщает корреспондент агентства.

Согласно исследованию, только 22,2% опрошенных согласились бы стать слушателями курсов по улучшению медиаграмотности. При этом 22,8% из них прошли бы такое обучение в Интернете, а 18,3% готовы посмотреть или послушать соответствующую передачу по радио или телевидению. В то же время более 5% поддерживают введение обязательного предмета с медиаграмотности в школах и вузах.

В то же время только 53% украинцев признались в том, что способны самостоятельно отличить качественную информацию от дезинформации и фейков. При этом с критериями, по которым они идентифицируют фейки, прежде только относят информацию в СМИ, которому респонденты не доверяют, и информацию без автора. В то же время, несмотря на то, что социальные сети относятся к ТОП-3 источников, которым украинцы доверяют больше только, участники исследования высказались о неготовности доверять новостям, в которых ссылки на пост в соцсетях стоит как источник информации.