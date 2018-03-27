|Экс-министра печати РФ Лесина убили по приказу российского олигарха, - новый доклад Buzzfeed
|27.03.2018 22:05
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Очевидно, Лесин поехал в США давать показания по деятельности основанного им пропагандистского телеканала RT (это подтверждает Buzzfeed) и вероятно, на ближнее окружение Путина.
Об этом на своей странице в ФБ сообщила российская журналистка Карина Орлова, информирует svodka.net.
Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми российским олигархом, близким к Путину.
Об этом говорится в секретном докладе бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, который сейчас изучает ФБР, о чем стало известно изданию Buzzfeed.
О содержании доклада изданию сообщили четыре источника, которые
ознакомились с документом. В нем говорится, однако, что задания
убивать Лесина не было: бывшего министра печати России нужно было
только избить, но нападавшие перестарались.
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Новость эта висит на главной странице издания Buzzfeed, которое
уже год ведет борьбу с американскими властями за установление
правды в деле о смерти Лесина.
Судебная тяжба продолжается.
О докладе Кристофера Стила изданию Buzzfeed рассказали одиннадцать источников — почти все или действующие, или бывшие сотрудники ФБР и разведывательных служб. Двое из этих людей прочли доклад полностью, двое — наполовину, а еще семь человек слышали о его существовании.
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Данные для своего доклада Кристофер Стил получил от высокопоставленных источников в России. В докладе говорится о том, Лесин был убит за то, что перешел дорогу какому-то российскому олигарху. В попытке запугать Лесина, олигарх нанял офицеров госбезопасности России, чтобы те избили экс-министра, но не до смерти. Ни один из источников Buzzfeed не смог вспомнить, чтобы в докладе что-либо говорилось о том, знал ли или санкционировал набег Путин.
Информацию об убийстве Лесина по приказу олигарха изданию Buzzfeed подтвердили три другие источника, не связанные с докладом Стила. Они подтвердили имя олигарха, названного в докладе. Четвертый источник — прежний деловой партнер Лесина, сказал, что знал о ссоре между двумя, но ему ничего неизвестно о причастности олигарха к смерти Лесина.
В заключение хочу напомнить, что Кристофер Стил — автор
знаменитого досье на Дональда Трампа, в котором говорится о его
финансовых связях с русскими и описывается неприличный случай с
проститутками в отеле Ritz с в Москве. Несмотря на то что досье
получило славу желтого и многие предпочли не поверить собранной в
нем информации из-за сцены в отеле, ни одно утверждение из этого
досье не было опровергнуто. Не все были подтверждены, но ни одно не
было опровергнуто до сих пор. Не говоря уже о тех фактах, которые
нашли подтверждение.
Ну а если кто-то задается вопросом, зачем американские власти стали бы скрывать истинные причины смерти Михаила Лесина, то есть убийство, то вот вам вариант. Очевидно, Лесин поехал в США давать показания по деятельности основанного им пропагандистского телеканала RT (это подтверждает Buzzfeed) и вероятно, на ближнее окружение Путина. Понятно, что у Кремля были причины и мотив не допустить этих показаний, а также послать месседж всем заинтересованным в сотрудничестве с американскими властями россиянам. Вспомните, какой безнадежный урон России нанесли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Но также и американские власти, с которыми в обмен на иммунитет, бесспорно, стремится сотрудничать все больше россиян, не заинтересованы в том, чтобы потерять информаторов, действующих и будущих. Именно по этой причине насильственный характер смерти Михаила Лесина американцы могли предпочесть и скрыть. Но это моя личная спекулятивная версия, основанная на здравом смысле и предположениях.