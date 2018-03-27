Очевидно, Лесин поехал в США давать показания по деятельности основанного им пропагандистского телеканала RT (это подтверждает Buzzfeed) и вероятно, на ближнее окружение Путина.

Об этом на своей странице в ФБ сообщила российская журналистка Карина Орлова, информирует svodka.net.

Михаил Лесин был убит в Вашингтоне офицерами российской госбезопасности, нанятыми российским олигархом, близким к Путину.

Об этом говорится в секретном докладе бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Кристофера Стила, который сейчас изучает ФБР, о чем стало известно изданию Buzzfeed.

О содержании доклада изданию сообщили четыре источника, которые ознакомились с документом. В нем говорится, однако, что задания убивать Лесина не было: бывшего министра печати России нужно было только избить, но нападавшие перестарались.

Михаил Лесин умер в отеле Dupont Hotel у себя в номере в ноябре 2015 года.

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Новость эта висит на главной странице издания Buzzfeed, которое уже год ведет борьбу с американскими властями за установление правды в деле о смерти Лесина.

Официально, после одиннадцати месяцев расследования, федеральный прокурор объявил в 2016 году, что смерть Михаила Лесина была ненасильственной: что он несколько дней подряд пил, в день смерти сильно напился, несколько раз упал, нанес себе тупые травмы головы, шеи и торса и так и умер.

Год назад несколько офицеров ФБР рассказали Buzzfeed на условиях анонимности, что Лесина все-таки убили, причем забили бейсбольной битой, и что ни один сотрудник Бюро не верит в официальную версию о ненасильственной смерти.

Издание также установило, что Лесин приехал в Вашингтон по приглашению Минюста США, который оплатил ему проживание в приличном, но очень скромном отеле Dupont Circle (по поводу чего было много спекуляций). На следующий после смерти день у Лесина была запланирована встреча с сотрудниками американского Минюста.

После этой публикации Buzzfeed подал в суд на Минюст США, ФБР и другие агентства, требуя от властей опубликовать официальные документы расследования. В декабре 2017 полиция Округа Колумбия опубликовала 58-страничное дело о расследовании. Многие части в нем были замазаны черным маркером, а в открытой части ничего не говорилось о тупых травмах, которые привели к смерти Лесина, или даже о том, что он упал, что предположительно и явилось его смертью, как заявляли власти.

Судебная тяжба продолжается.

О докладе Кристофера Стила изданию Buzzfeed рассказали одиннадцать источников — почти все или действующие, или бывшие сотрудники ФБР и разведывательных служб. Двое из этих людей прочли доклад полностью, двое — наполовину, а еще семь человек слышали о его существовании.

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Данные для своего доклада Кристофер Стил получил от высокопоставленных источников в России. В докладе говорится о том, Лесин был убит за то, что перешел дорогу какому-то российскому олигарху. В попытке запугать Лесина, олигарх нанял офицеров госбезопасности России, чтобы те избили экс-министра, но не до смерти. Ни один из источников Buzzfeed не смог вспомнить, чтобы в докладе что-либо говорилось о том, знал ли или санкционировал набег Путин.

Информацию об убийстве Лесина по приказу олигарха изданию Buzzfeed подтвердили три другие источника, не связанные с докладом Стила. Они подтвердили имя олигарха, названного в докладе. Четвертый источник — прежний деловой партнер Лесина, сказал, что знал о ссоре между двумя, но ему ничего неизвестно о причастности олигарха к смерти Лесина.

В заключение хочу напомнить, что Кристофер Стил — автор знаменитого досье на Дональда Трампа, в котором говорится о его финансовых связях с русскими и описывается неприличный случай с проститутками в отеле Ritz с в Москве. Несмотря на то что досье получило славу желтого и многие предпочли не поверить собранной в нем информации из-за сцены в отеле, ни одно утверждение из этого досье не было опровергнуто. Не все были подтверждены, но ни одно не было опровергнуто до сих пор. Не говоря уже о тех фактах, которые нашли подтверждение.

Досье Кристофера Стила является частью расследования спецпрокурора Боба Мюллера по делу о возможном сговоре избирательного штаба Трампа с Россией.

Ну а если кто-то задается вопросом, зачем американские власти стали бы скрывать истинные причины смерти Михаила Лесина, то есть убийство, то вот вам вариант. Очевидно, Лесин поехал в США давать показания по деятельности основанного им пропагандистского телеканала RT (это подтверждает Buzzfeed) и вероятно, на ближнее окружение Путина. Понятно, что у Кремля были причины и мотив не допустить этих показаний, а также послать месседж всем заинтересованным в сотрудничестве с американскими властями россиянам. Вспомните, какой безнадежный урон России нанесли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Но также и американские власти, с которыми в обмен на иммунитет, бесспорно, стремится сотрудничать все больше россиян, не заинтересованы в том, чтобы потерять информаторов, действующих и будущих. Именно по этой причине насильственный характер смерти Михаила Лесина американцы могли предпочесть и скрыть. Но это моя личная спекулятивная версия, основанная на здравом смысле и предположениях.

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