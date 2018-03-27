Выдворение российского дипломата из Бельгии является мерой солидарности с Великобританией, ЕС и НАТО - глава МИД

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в интервью телеканалу RTBF назвал решение бельгийского правительства выслать из страны российского дипломата в связи с инцидентом Солсбери мерой солидарности с Великобританией и партнерами по ЕС и НАТО.

"Что касается Бельгии, мы должны будем применить меры, принятые НАТО, потому что штаб-квартира НАТО находится на нашей территории, и мы добавляем к ним это выдворение (по решению бельгийского правительства - ИФ). Но, как я повторяю с очень давних пор, мы также хотим продолжать откровенный и прямой разговор с Россией", - заявил глава МИД Бельгии вечером во вторник после заседания Совета министров в узком составе.

Он выразил пожелание "продолжать обмениваться с Россией по темам, по которым мы не согласны, но также и по другим, по которым можно вместе добиваться прогресса". Д.Рейндерс выразил пожелание, чтобы Россия сотрудничала с расследованием по инциденту Солсбери.