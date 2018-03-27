Фигурантами дела о пожаре в Кемерово являются управляющая торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, охранник, которого обвиняют в том, что он отключил пожарную сигнализацию, а также глава компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. В результате пожара погибли 64 человека Фото: EPA Подробностей она не сообщила.Фигурантами дела являются управляющая "Зимней вишней" Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, глава компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, а также охранник, которого обвиняют в том, что он отключил пожарную сигнализацию. По данным "Коммерсанта", последнего зовут Сергей Антюшин. Он является сотрудником ЧОО "Центр защиты".В Следкоме сообщали сегодня, что следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов дела.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки трц дела марта зимняя пожарной Теги: происшествия