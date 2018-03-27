Выдворением представителей дипломатических представительств мир наказывает Россию за ее агрессивную политику.

Об этом сказал прежний министр иностранных дел ,передает со ссылкой на .

"Преступник должен быть наказан за свое преступление. Если этого не происходит, это означает, что его приглашают делать то же самое далее... Это очень серьезный сигнал для России, которую либо изолируют, если она не прекратит свою политику. Соответственно, она будет иметь печальную перспективу сначала изоляции, затем - дезинтеграции. Либо же она примет решение и вернется к разуму, встанет на путь нормального взаимодействия со странами", - отметил .

Он подчеркнул, что Украина "явно не проиграет" от того, что вышлет российских шпионов.

"Нам уже давно пора называть вещи своими именами и разорвать дипломатические отношения со страной-агрессором. И не делать вид, что мы объявляем их врагом, а с другой стороны поддерживать отношения. Это осторожный нонсенс, с которым надо покончить", - сказал .

24 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Украина готовит выдворение 13 российских дипломатов.

4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, который работал и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию. Запад уверен, что к отравлению Скрипаля веществом А234 причастна Россия, в это отрицают.

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