В течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз

Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции, - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не является проблематикой. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов. И здесь есть определенные сложности", - подчеркивает заместитель председателя Нацполиции - начальник главного следственного управления Виталий Невгад.

По его словам, от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток - 794 разрешения (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение двух суток - 753 (39%), на третьи сутки - 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток - это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", - отмечает Невгад.

Он сообщил, что в его управлении уже создана рабочая группа для анализа работы следственных подразделений с момента начала действия измененного КПК (с 15 марта).

Заместитель председателя Нацполиции также отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры для решения проблемы.