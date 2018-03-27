Подсветку Останкинской телебашни выключат с вечера вторника на три дня в знак траура по погибшим в Кемерово, передает со ссылкой на РИА "Новости".

Кроме того, по информации издания, с 27 по 29 марта не будет работать освещения телебашен в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России.

Напомним, в воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети.

В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

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