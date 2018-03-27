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Модна бійка: Наталя Водянова і Олена Пермінова у однакових бікіні (ФОТО)
27.03.2018 22:16
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Не сукнями єдиними: як виявилося, у російських моделей Наталі Водянової та Олени Пермінової однаковий смак щодо купальників.

Так, днями супермодель і матуся п'ятьох дітей Наталія Водянова похвалилася яскравим вікендом у Франції, який вона провела в п'ятизірковому готелі Le Bristol Paris. У себе в Інстаграмі красуня поділилася фото, на якому вона лежить біля басейну у чорно-білому стильному купальнику, демонструючи неймовірну фігуру.

"Час для себе", - підписала кадр Наталя.

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Цікаво, що таку ж модель обрала для себе й Олена Пермінова відпочинку в Марракеші.

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