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Суд продлил арест Сущенко на полгода
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27.03.2018 22:16
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Адвокат удерживаемого в России украинского журналиста Романа
Сущенко Марк Фейгин назвал продление ареста его подзащитному
стандартной процедурой и заявил, что намерен оспорить решение суда.
Сегодня начались предварительные слушания по делу Сущенко Фото:
Центр інформації про права людини / Facebook "В данном случае
продление ареста – абсолютно стандартная ситуация. Арест Роману
Сущенко был продлен на полгода, считая со дня поступления
уголовного дела в суд. Поскольку оно поступило 16 марта, то арест
продлен до 16 сентября. Завтра, в среду, я, естественно, буду
обжаловать это решение", – заявил Фейгин.Как пишет "Немецкая
волна", поскольку в восьми из 12 томов уголовного дела содержатся
данные под грифом "совершенно секретно", судьи приняли решение
проводить заседания в закрытом режиме.Так, из зала суда попросили
выйти не только журналистов, но и украинского консула Геннадия
Брескаленко. По данным издания, ранее предполагалось, что он сможет
выступать общественным защитником наравне с адвокатом
Фейгиным.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30
сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником
украинской военной разведки. Против украинского
гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По
версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении
российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд
Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто
продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта
2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко
завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его
защита закончили ознакомление со всеми материалами
следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом
режиме.Сегодня начались предварительные слушания по делу Сущенко.
Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал.
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