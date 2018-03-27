Адвокат удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин назвал продление ареста его подзащитному стандартной процедурой и заявил, что намерен оспорить решение суда. Сегодня начались предварительные слушания по делу Сущенко Фото: Центр інформації про права людини / Facebook "В данном случае продление ареста – абсолютно стандартная ситуация. Арест Роману Сущенко был продлен на полгода, считая со дня поступления уголовного дела в суд. Поскольку оно поступило 16 марта, то арест продлен до 16 сентября. Завтра, в среду, я, естественно, буду обжаловать это решение", – заявил Фейгин.Как пишет "Немецкая волна", поскольку в восьми из 12 томов уголовного дела содержатся данные под грифом "совершенно секретно", судьи приняли решение проводить заседания в закрытом режиме.Так, из зала суда попросили выйти не только журналистов, но и украинского консула Геннадия Брескаленко. По данным издания, ранее предполагалось, что он сможет выступать общественным защитником наравне с адвокатом Фейгиным.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.2 марта Фейгин сообщил, что Сущенко и его защита закончили ознакомление со всеми материалами следствия. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.Сегодня начались предварительные слушания по делу Сущенко. Фейгин сообщил, что журналист вину в полном объеме не признал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сущенко фейгин сегодня что марта Теги: война в украине