Вероятно, речь идет о военных, которым, по версии прокуратуры, Рубан предлагал принять участие в совершении преступления

В Едином реестре судебных решений содержится постановление от 14 марта, которым суд разрешил такой допрос, ссылаясь на "наличие реальной угрозы жизни и здоровью свидетеля ОСОБА_4, что может сделать невозможным его допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность его показаний".

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат Рубана Виталий Погосян.

Погосян подтвердил, что 15 марта во время закрытого заседания допрошены были четверо свидетелей. Адвокат предположил, что следствие пошло на этот шаг, чтобы не вызвать свидетелей на суд по существу.

По информации УП, речь идет о военных, которым, по версии прокуратуры, Рубан предлагал принять участие в совершении преступления. В представлении на нардепа Надежду Савченко они фигурировали как Захарченков А.В., безжалостный Г.П., Лещ С.В., Кот В.В.

Именно они, по версии следствия, согласившись на замысел Рубана, параллельно сообщили об этом в правоохранительные органы и начали сотрудничать со следствием.

В решении, которым был одобрен допрос одного из них, говорится, что "все настоящие анкетные данные свидетеля изменены" в связи с его опасением за свою жизнь и здоровье.

Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "Майорск" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова и другое оружие. Провозилось все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленному Рубану, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей. Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан якобы планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были быть убиты.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там водителем и должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.