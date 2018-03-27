Связано это с тем, что «как раз в тяжелые времена нужно всячески поддерживать и сохранять диалог».

Австрия не стала и не станет присоединяться к кампании западных стран по высылке российских дипломатов, поскольку для Вены важно поддерживать всю полноту диалога с Москвой. Об этом во вторник в интервью телеканалу Ö1 заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, информирует svodka.net.

«Выдворение дипломатов — это решение, которое каждое государство принимает самостоятельно. Различные страны — члены ЕС поступили тут по-разному. Мы для себя решили, что на такой шаг не пойдем», — рассказала Кнайсль.

По словам министра, связано это с тем, что «как раз в тяжелые времена нужно всячески поддерживать и сохранять диалог». Вена заинтересована в сохранении всех информационных каналов с Москвой отчасти и потому, что рассматривает себя как мост между Россией и Западом, подчеркнула Кнайсль.

Накануне вечером более 20 стран объявили о намерении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за «дела Скрипаля». Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери. По версии Лондона, речь идет о спланированном российскими властями покушении с применением химического оружия.

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США, Германия, Франция и другие страны выразили солидарность с Лондоном, однако некоторые призывали не спешить с выводами до завершения расследования. Еще 19 марта на заседании глав МИД стран ЕС Кнайсль потребовала дождаться выводов следствия, прежде чем раздавать «обвинения, оценки и суждения».

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