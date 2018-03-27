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Жители Кемерово потребовали отставки властей, начался процесс по делу Сущенко. Главное за день
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27.03.2018 22:24
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 27 марта.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дайджест
событий вторника Фото: ЕРА Митинг в КемеровоНа центральную площадь
российского Кемерово пришли более 2000 человек, которые
требовали отставки губернатора региона Амана Тулеева и других
местных чиновников из-за пожара в торговом центре "Зимняя
вишня".Митингующие высказывали сомнения в официальных данных о
погибших в ТЦ. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово,
заявил, что причин не доверять цифрам нет, и пообещал
наказать виновных в пожаре.Родственники погибших, посетившие
кемеровский морг, заявили, что тел, как и говорят чиновники, 64,
при этом, вероятно, погиб 41 ребенок.Губернатор Кузбасса Аман
Тулеев заявил, что митингуют и "бузотерят" в городе
оппозиционеры, "решающие свои проблемы".Выдворение российских
дипломатовАвстралия, Ирландия, Молдова, Бельгия
и штаб-квартира НАТО объявили о высылке российских
дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-разведчика
Сергея Скрипаля.Новое об убийстве ЛесинаЭкс-сотрудник британской
разведки Кристофер Стил подготовил для Федерального бюро
расследований отчет о гибели в 2015 году бывшего министра печати и
экс-главы "Газпром-Медиа" Михаила Лесина. Стил утверждает,
что Лесина избили до смерти люди некоего "олигарха,
близкого к президенту России Владимиру Путину".Сущенко не признал
вину в судеВ Москве начались предварительные слушания по делу
журналиста украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко,
обвиненного в шпионаже. Журналист вину не
признал."Сбербанк" опять не проданНациональный банк
Украины отказал белорусскому "Паритетбанку" в
приобретении украинской "дочки" российского "Сбербанка".Победа
сборной УкраиныУкраинские футболисты обыграли японцев в
контрольном матче, который состоялся на нейтральном поле в Бельгии.
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