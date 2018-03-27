"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 27 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дайджест событий вторника Фото: ЕРА Митинг в КемеровоНа центральную площадь российского Кемерово пришли более 2000 человек, которые требовали отставки губернатора региона Амана Тулеева и других местных чиновников из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня".Митингующие высказывали сомнения в официальных данных о погибших в ТЦ. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, заявил, что причин не доверять цифрам нет, и пообещал наказать виновных в пожаре.Родственники погибших, посетившие кемеровский морг, заявили, что тел, как и говорят чиновники, 64, при этом, вероятно, погиб 41 ребенок.Губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил, что митингуют и "бузотерят" в городе оппозиционеры, "решающие свои проблемы".Выдворение российских дипломатовАвстралия, Ирландия, Молдова, Бельгия и штаб-квартира НАТО объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.Новое об убийстве ЛесинаЭкс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил подготовил для Федерального бюро расследований отчет о гибели в 2015 году бывшего министра печати и экс-главы "Газпром-Медиа" Михаила Лесина. Стил утверждает, что Лесина избили до смерти люди некоего "олигарха, близкого к президенту России Владимиру Путину".Сущенко не признал вину в судеВ Москве начались предварительные слушания по делу журналиста украинского агентства "Укринформ" Романа Сущенко, обвиненного в шпионаже. Журналист вину не признал."Сбербанк" опять не проданНациональный банк Украины отказал белорусскому "Паритетбанку" в приобретении украинской "дочки" российского "Сбербанка".Победа сборной УкраиныУкраинские футболисты обыграли японцев в контрольном матче, который состоялся на нейтральном поле в Бельгии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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