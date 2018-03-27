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25 марта - имеины Владимира, а так же день СБУ (читай цру)

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Что бы хотелось сегодня написать мне .. мне бы ничего не хотелось , но надо . Напишу кое что безотносительно к трагедии в Кемерово , ибо шакалы всех мастей отписались. , проорались и оттоптались на смертях детей еще вчера и топтание продолжается по этот час, следовательно оставим конкретный день и конкретную трагедию.

Надо написать в ощем и целом , для людей из разных концов мира, которые меня читают, потому что это касается совершенно всех и каждого, без исключений - от граждан США до граждан Великобритании и Исраэля, ибо и их не минует чаша сия , она никого уже не минует.

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Начну издалека , ибо не знаю как донести то, что хочу сказать, чтобы было понятно всем и каждому .

Манипуляции сознанием масс использовались очень давно, но масштаб и способы к нашим дням подошли к такому страшному рубежу, что о нем стоит написать, чтоб хотя бы попытаться что то изменить, ибо изменить данную ситуацию в состоянии только сами люди и больше никто .

Смотрите что происходит... возьмём 11 сентября в США Как это было, схематично : элитным отбросам , которые держат власть в США нужен повод, чтобы бомбить Ирак , захватить там месторождения и устроить плацдарм для дальнейших действий на БВ и в Африке по захвату нефти, газа и территорий транспортировки, которые мы и наблюдаем по этот день .. Для того, чтобы люди внутри США одобрили и поддержали ввод войск в Ирак ,а так же для того, чтобы люди во всем мире приняли к сведению ВМЕСТОпричину вхождения армии США в независимое мирное государство,нужно было устроить нечто такое , что обеспечивало бы как первое , так и второе условие . следовательно прибегли к проверенному способу - массовое убийство ни в чем не повинных людей граждан США и кто там случайно еще попался , на глазах у только мира, в практически прямом эфире это все было состряпано .

Ну то есть , для того чтобы элитные отбросы США выглядели не маньяками-убийцами и мега-грабителями, кем они являются на самом деле, а благородными мстителями за невинноубиенных американцев, вот для этого они и убили этих самых американцев, ибо им на самом деле все равно кого убивать ради своих целей - американцев, французов или русских . Это не имеет для них принципиального значения . Ну то есть первые жертвы в иракской войне были мирные непричастные ни к чему граждане США , которых уничтожили их собственные "руководители" .

Ну я не об этом , просто пишу пошагово, чтоб внести ясность , меня читает много американцев , вот взял для начала их пример, чтоб им же первым было и понятней об чем я .

Так вот , почему они это делают и кто, или что в этом виноватО ? Ну с одной и главной стороны конечно же они и виноваты - элитные отбросы США , это конечно так, но всё таки , в глубине глубин - почему они это делают и не боятся что их порвут на мелкие кусочки когда то , почему они делают именно так, а не иначе, например отчего не выйдут и не скажут просто, мол, нам надо захватить Ирак непременно ибо планы наши заключаются в том, что ...- и далее разложить на грязных крючковатых лапках эти планы ?

Вы наверное догадались почему они не идут простым путём никого не убивая ? Если не догадались, то я вам вынужден написать - они идут таким кровавым путём исключительно потому , что люди в массе своей приемлют именно такой способ отношения к себе . Вот если их убили три тысячи штук наглядно , чтоб все телевизИры показали, вот тогда они ЗА ухерачивание таких же непричастных ни к чему как убитые американцы , иракцев . А если американцев не убить три тысячи штук, то они не будут согласны на убийство непричастных иракцев, ибо почему ? Ибо они добрые . То есть , для добрых людей важно , чтобы их самих убили достаточное количество зверским образом , тогда эти добрые люди согласятся на убийство таким же зверским образом иных добрых людей в другом конце света , ибо так справедливо, считают добрые люди . Ну то есть, понимаете взаимосвязь и кто именно на самом деле виновен в том, что элитным отбросам приходится убивать гораздо больше, чем это необходимо, для их приемлемого проживания в этом мире ?

Возможно много кто сейчас на меня разозлится , что я цинично пишу, но что делать, должен ведь кто то , когда то написать как есть, я не такой великолепный как вся масса журналистов, коие прекрасно всё расписали вчера и сегодня, всё как нужно в таких случая - народ невиновен и прекрасен, дети погибли, виновна власть , все с этим согласны, ибо если кто не согласен, прекрасные журналисты тычут в морду таким мерзавцам детские фотографии с криками " ты подлец , ибо дети погибли !" ...какая связь между тем, что погибли дети и необходимостью вешать вину в их гибели на непричастных не поясняется , ибо , для этого и нужны трагедии с множеством жертв, чтоб народишка согласился, что виноваты власти. Более того, заранее всюду проорали, чтоб ни в коем случае никто не вздумал обвинять " стрелочника " - это вообще очень давний проверенный способ оболванивания людей , - это когда именно стрелочник по чьему то тайному указанию переводит стрелку, поезд сходит с рельс , гибнут люди, но толпа умных и светлых журналистов орёт, чтоб никто не вздумал валить вину на несчастного невиновного стрелочника, ибо виновен генерал-губернатор и его семейство, ибо почему ? Ну ибо посмотрите как эти твари живут - платья то на дочерях кружевные , правильно ? Правильно - вот уже и толпа согласна, что правильно, а стрелочника не троньте, он не виноват, у него фуфаечка как у всех и сапожки рваные, это ведь очень логично и справедливо, не правда ли ? Генерал-губернатор должен стоять возле каждой стрелочки и быть ответственным за каждую загубленную душу, но не стрелочник . Стрелочники вешают генерал-губернаторов и жизнь налаживается - поезда больше не переворачиваются, пожары не пожарятся , холера исчезает, поноса ни у кого не случается и рабочих стачек больше нет..

Почему им всегда будет выгодно убивать в Нью-Йорке, Москве , Париже, Берлине, Каракасе, Киеве, или в Ташкенте ? Ну потому , что реакция людей предсказуема , её главное вовремя пустить в такие моменты в нужное русло журналитическими пастями и дальше дело техники - назначаем виновного , предупреждаем чтоб не смели трогать стрелочника и требуем расправы над теми, кто нам и мешал . Понимаете,это очень просто, не дорого и беспроигрышно, следовательно нас будут убивать и дальше всюду, где бы мы не жили, мы совершенно все " в одной лодке" и здесь " мы " я имею в виду жителей всех государств этого шарика , без исключения .

Нам неловко даже в сети в комментариях сказать простую вещь о том, что генерал-губернатор стрелку не переводил, потому что тут же нам в морды тычут фотографии убиенных детей с криками о том, что мы живодёры, рас нам не жалко детей..повторюсь , связи между погибшими детьми и необходимостью наказать за это непричастных никто не поясняет, ибо её не существует, но именно потому , что людям в моменты трагедии стыдно и неловко рассуждать трезво и логически и справедливо - именно следовательно убивать нас таки будут.

Пока мы не начнём открыто писать, говорить, кричать о том, что нет связи между погибшими в перевернутом поезде и платьями дочерей генерал-губернатора, пока мы не решимся сказать, что не видим связи между тем, что если убиты три тысячи невиновных американцев, то в следствии этого нужно уничтожить сто тысяч таких же невиновных иракцев...вот пока мы не начнём громко и не стесняясь говорить об этом и пока мы не начнём требовать от журнашлюх заткнуться и не навязывать нам выводы, которые мы должны по их установке сделать...пока мы не станем соображать что мы являемся хозяевами этой планеты , пока не поймём что если мы сами согласны с тем , что в гибели людей из поезда сошедшего с рельсов виновен генерал-губернатор, ибо у дочерей таки кружевные платья а у батюшки по слухам золотой батон - нас будут убивать всюду , от Вашингтона до Монголии, чтобы мы вешали ненужных ИМ генерал-губернаторов , саддамов, чтоб мы расстреливали своих каддафи и проклинали детей николаев вторых и первых и десятых ..вот пока мы не поймём , что мы должны реагировать на трагедии как люди, а не как стадо - они будут нас убивать и отмщения за нашу кровь нас же самих заставят требовать с наших генерал-губернаторов и дочек их в неприлично кружевных платьях .

Это очень удобно и всегда работает.

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Ставим на колени невиновный " беркут " и радуемся - дети частично отмщены , осталось повесить генерал-губернатора с наглыми дочками и найти золотой батон .



За пол года до выборов всюду на ТВ и в сетях. в том числе и тут в блоге можете вспомнить, всё чаще и чаще по нарастающей прокидывали мысль - Путину надо не внешней политикой заниматься, а внутри порядок навести. Надеюсь все это вспомнят . Потихоньку, постепенно всех массово подвели к тому, что именно так он и должен делать, ну ибо не правительство же в самом деле и не иные чиновники должны погрузиться во внутренние дела. Настойчиво со всех сторон вещалось ему в уши - ПРОДАЙ КОРТИК .

Впервые он вынужден был , как минимум на словах . пойти в русле , которое старательно прокладывали, для нужд тех самых элитных отбросов Запада, ибо всё что нужно от Путина - отстранить от внешней политики. А что будет если его погрузить во внутрь и отключить из внешней войны ? Правильно - войну сделают за нас и без нас , а потом будет все равно, что внутри поезда ходят по расписанию и не опаздывают, ибо ходить им останется совсем не долго. Главное в этом деле - заставить продать кортик.

В подтверждение того, что кортик таки нужно продать , нужно сжечь еще пару ТЦ ,это будет наглядным доказательством того, что кортик сейчас не кстати, сейчас нужно следить за движениями генерал-губернаторов, чтоб они правильных электриков нанимали на работу , ну ибо если нет - вы чудовище, которое не жалеет детей .Ведь дети то гибнут , а вы всё о кортике, как сука не стыдно .

Чем неадекватнее реагируют люди на смерти сограждан - тем больше убивают этих самых сограждан, тут прямая связь , ибо убивают ради бурной неадекватной реакции , это и есть цель убийства .

Для такой реакции убивали на майдане невменяшек , их вроде не жалко, но как раз потом уже убивают всех кого угодно и миллионы помалкивают .

Для неадекватной реакции убивают парижан периодически с разными целями - то чтобы остаться подольше на БВ , то чтобы повысить рейтинг Саркози и так далее .

Здесь самое основное , если кто то вообще думает о том, чтобы это когда нибудь остановить , - прямо говорить не то , что нужно убийцам.

Еще нужно помнить о том, что даже реакция вроде бы в одинаковых случаях совершенно разная . Что имею в виду ? Ну убивают в Нью-Йорке а виновен не Буш а Саддам , это первая реакция. Убивают в РФ , а виновен не" Саддам "а почему то Путин - это вторая реакция . Как это так выходит и кто именно подводит людей к " правильному выводу " ? Правильно - ВМЕСТОсми ,эти помойки в каждом отдельном случае показывают кто виновен в данном конкретном случае а кто никак не виновен . Улавливаете суть ? ....



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Вы только вдумайтесь , эта серая плесень даже меня заставила : не писать на ряд тем, подбирать слова , ибо дабы не задеть их нервные задницы , избегать каких то прямых выражений на многие темы...а кто я такой, вы вдумайтесь ? Я вообще ноль помноженный на ноль, я никто и звать меня никак, меня никто не уволит с должности , никто не вбахает мне выговор или лишит бля какой то премии...то есть я - никто и этот никто уже заебался из за этой плесени так, что двадцать раз подумаю что писатьа о чем лучше умолчать Ну ибо там прямо не скажи ибо они одних детей тебе в морду будут тыкать, про иное не квакни ибо там" дети Донбасса" сука укоризненно смотрют на меня,в ином месте дети Сирии вопиют о молчании , в десятом месте сука не рожденные дети освенцимов угрожающе подмигивают и намекают,мол, лучше бы тебе рот твой не открывать. Таким нехитрым образом даже НИКТО в бложике и тот помалкивает, а что говорить о генерал-губернаторах, им только на колени падать и подошвы целовать, ёпта.

Я завязываю с этим недоразумением , возвращаюсь к себе с этого дня - что хочу то и пишу теперь как когда то, невзирая на убиенных детей, ибо тупо я не убивал детей , не убивал и могу говорить то, что считаю нужным.

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Ну вот, собственно, то о чем я и пишу , картина маслом - продай кортик, иначе будем жечь детей а ты будешь виновен .

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Смотрите, опять поехали Помните я вам писал именно об этом, вот прямо об этом . Когда твари организуют вот такой мега-теракт, в сети запускаются вот такие шняги со ссылками на сайт ФСБ . Зачем это делается ? Чтобы люди тупо клепали всякую х*иту про троллей на сайт ФСБ и во первых отвлекали больше сил на сию х*иту. Дальше - между кучи хлама не сразу выявится нужное, например некий свидетель теракта в Кемерово напишет, но в груде хуиты его письмо выявится позднее чем нужно , ну и троллинг-издевательство над офицерами . Я писал вам именно об этом и уже скрины выкладыввал и вот опять...всё как и положено.

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Дальше по манипуляциям можете прямо здесь наблюдать так ненавязчиво - когда находится тот, кто тупо пишет как есть и не призывает повесить генерал-губернатора, тогда начинаются мутно-тупые рассуждения о маленьких зарплатах, хуёвой планировки помещений и прочей плохой переваримости пищи в условиях капитализма , что угодно, но только вынести из головы мысли о настоящих виновниках .

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