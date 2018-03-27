|В турецком метро мужчина провалился внутрь эскалатора
|27.03.2018 22:25
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В метро Стамбула, что в Турции, мужчина провалился внутрь сломанного эскалатора.
Пострадавшего доставали целый час, передает со ссылкой на .
В эскалатора отсутствовали ступеньки, следовательно его не запускали, однако движение по нему также не перекрыли. В один момент, когда на эскалаторе было несколько человек, он начал двигаться. Один мужчина не смог удержаться и упал внутрь, где его зажевал механизм.
Инцидент произошел на станции метро "Аязага", освобождали мужчину спасатели. Пострадавшего доставили в больницу, состояние его здоровья не сообщается.
В австралийском Мельбурне мужчина ограбил книжный магазин, но перед тем застрял в дверях. Смешное видео опубликовали в сети.
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