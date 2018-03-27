Суд оставил в силе решение Матиоса

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – сообщает ГПК в своем Twitter.

Напомним, что 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о засекречивании деклараций прокуроров.

"Судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства во время принятия Анатолием Матіосом соответствующего постановления, имевшего целью закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры ради их безопасности и безопасности их семей", – говорилось в сообщении суда.

14 апреля 2017 года с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Впоследствии, в НАПК пояснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.