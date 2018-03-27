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Цветы и игрушки: в Москве сотни людей вышли почтить погибших в Кемерово
27.03.2018 22:29

В Москве на Пушкинской площади началась неофициальная акция в память о погибших во время пожара в Кемерово, передает

Как сообщают очевидцы, люди приходят на Пушкинскую площадь с цветами и игрушками.

Сейчас на акцию собралось около тысячи человек.

В то же время на Манежной площади мэрия Москвы проводит аналогичное мероприятие.

Напомним, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека.

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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