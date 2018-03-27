В Москве на Пушкинской площади началась неофициальная акция в память о погибших во время пожара в Кемерово, передает

Как сообщают очевидцы, люди приходят на Пушкинскую площадь с цветами и игрушками.

Сейчас на акцию собралось около тысячи человек.

В то же время на Манежной площади мэрия Москвы проводит аналогичное мероприятие.

Напомним, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека.

Dozens of bunches of flowers are being passed over heads in a packed crowd at Moscow rally to remember those killed in Kemerovo fire : pic.twitter.com/tKpglrRGDS - Howard Amos (@howardamos) 27 марта 2018

Общее настроение - скорбь. Люди молчат или говорят шёпотом https://t.co/3PXGEEMKfJ pic.twitter.com/exf7qHtbNu - RTVI (@RTVi) 27 марта 2018

“We are all locked in this zoo.” Anna believes the Kemerovo tragedy was the result of systematic corruption and “the absurdity of Russian life.” pic.twitter.com/c1MpOu8dts — Evan Gershkovich (@evangershkovich) 27 березня 2018 р.

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