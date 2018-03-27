"У нас куча мормонов, американцев, не радуйте их". Участница митинга в Кемерово призвала не разглашать количество погибших на пожаре. Видео
27.03.2018 22:32
Во время митинга на центральной площади Кемерово 27 марта одна из
присутствующих предложила не публиковать данные о погибших в
торговом центре "Зимняя вишня". "Не вздумайте оглашать, сколько
погибло. У нас здесь мормонов куча, американцев. Не радуйте их,
пожалуйста. Не надо им восторг такую приносить", – заявила женщина.
Присутствующие начали возражать и обвинять ее в бездушии. Участница
митинга заявила, что сами жители и власти знают правду, а объявлять
о жертвах во всеуслышание непатриотично. "Вы хотите америкосов
порадовать? Они радуются, что нас на столько меньше стало", –
парировала она. Видеозапись опубликована на YouTube-аккаунте Chile
Pepper. | В Кемерово прошел массовый митинг Фото: EPA Пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25
марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание
возникло в детской батутной комнате.В результате
происшествия погибли 64 человека, включая 41 ребенка.В
городе возникли слухи, что власти занижают число погибших.
Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, заявил,
что причин не доверять цифрам нет.Родственники погибших,
посетившие кемеровский морг, подтвердили, что тел, как и говорят
чиновники, 64.видео Видео:
Chile Pepper / YouTube