Во время митинга на центральной площади Кемерово 27 марта одна из присутствующих предложила не публиковать данные о погибших в торговом центре "Зимняя вишня". "Не вздумайте оглашать, сколько погибло. У нас здесь мормонов куча, американцев. Не радуйте их, пожалуйста. Не надо им восторг такую приносить", – заявила женщина. Присутствующие начали возражать и обвинять ее в бездушии. Участница митинга заявила, что сами жители и власти знают правду, а объявлять о жертвах во всеуслышание непатриотично. "Вы хотите америкосов порадовать? Они радуются, что нас на столько меньше стало", – парировала она. Видеозапись опубликована на YouTube-аккаунте Chile Pepper. | В Кемерово прошел массовый митинг Фото: EPA Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В результате происшествия погибли 64 человека, включая 41 ребенка.В городе возникли слухи, что власти занижают число погибших. Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, заявил, что причин не доверять цифрам нет.Родственники погибших, посетившие кемеровский морг, подтвердили, что тел, как и говорят чиновники, 64.видео Видео: Chile Pepper / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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