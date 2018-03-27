Они имеют семь дней, чтобы покинуть страну

Об этом сообщается на сайте МИД Молдовы.

Согласно заявлению министерства, трое дипломатов, работающих в посольстве РФ в Республике Молдова, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 7 дней.

Сообщается, что решение властей Молдовы принято в знак солидарности с Великобританией и после выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.