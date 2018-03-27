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Молдова выдворила трех российских дипломатов
27.03.2018 22:34
Молдова выдворила трех российских дипломатов
Они имеют семь дней, чтобы покинуть страну
Молдова объявила персонами нон грата трех российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери в Великобритании.
Молдова выдворила трех российских дипломатов Фото: cotidianul.ro

Об этом сообщается на сайте МИД Молдовы.

Согласно заявлению министерства, трое дипломатов, работающих в посольстве РФ в Республике Молдова, объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 7 дней.

Сообщается, что решение властей Молдовы принято в знак солидарности с Великобританией и после выводов Европейского совета от 23-24 марта 2018 года.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.

11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.

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