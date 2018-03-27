Украинский пранкер Евгений Вольнов 25 марта опубликовал аудиозапись звонков, на которых он от лица сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела 300 погибших в пожаре в «Зимней вишне»

Следственный комитет РФ начал проверку действий украинского пранкера Евгения Вольнова, который, представляясь сотрудником МЧС, спрашивал у сотрудников моргов Кемерово о готовности принять 300 погибших из сгоревшего торгового центра, информирует svodka.net.

«Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», — сказано в пресс-релизе СК.

Украинский пранкер Евгений Вольнов 25 марта опубликовал аудиозапись звонков, на которых он от лица сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела 300 погибших в пожаре в «Зимней вишне». Позже он пояснил РБК, что назвал число 300 на основании своего «анализа количества мест в кинозалах», и назвал себя «единственным, кто говорит правду».

Официально число погибших при пожаре в Кемерово, по данным на 27 марта, 64 человека. Многие люди в Кемерово и других городах говорят, что не верят этим данным, ссылаясь в том числе на сообщения в интернете о большем количестве погибших. Подтверждения эти сообщения не нашли.

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