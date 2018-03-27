В 82-летний торговец медом Анатолий Ульянич продает свой элитный электромобиль Tesla Model S.

Об этом он написал в Facebook.

"Моя Тесла модели S 85 с пробегом 22 тыс. км (2014) и полной комплектацией кроме автопилота и пневмоподвески. Нет ни одного недостатка. Продается значительно дешевле аналогов. Зарегистрирована в Киевской области. Имеет дополнительно запасное колесо и комплект зимних шин", - заявил он .

Мужчина заметил, что продает иномарку, потому что хочет купить новую, но такой же марки,передает со ссылкой на .

Анатолий Ульянич стал знаменитым после того, как в ноябре 2017 года продавал мед возле станции метро Осокорки из багажника элитного автомобиля. Его прозвали богатым пчеловодом, которому бы позавидовал .

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