Алгоритм воздействия на общественное мнение, который использовала британская компания Cambridge Analytica, повлиял на итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил прежний сотрудник компании Кристофер Уайли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Утечка данных пользователей Facebook могла повлиять на результаты британского референдума Фото: EPA По его словам, Cambridge Analytica получила сотни тысяч фунтов стерлингов от лоббистов выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.Как утверждает Уайли, для разработки алгоритма влияния на общественное мнение применялись приложение для анализа личности, разработанное исследователем Кембриджского университета Александром Коганом, и персональные данные 50 млн пользователей Facebook, которые оказались в распоряжении компании.По мнению экс-работника Cambridge Analytica, на результаты референдума повлиял обман.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Впервые о возможном применении Cambridge Analytica методов психометрии писал в декабре 2016 года швейцарский журнал Das Magazin. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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