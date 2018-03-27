Столтенберг добавил, что также не утвердил еще три запроса на аккредитацию от России

Об этом он сказал во время брифинга, передает ВВС .

"Сегодня я аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО", - сообщил Столтенберг, а также добавил, что не утвердил еще три запроса на аккредитацию от России.