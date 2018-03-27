|Генсек НАТО объявил о выдворении семи российских сотрудников из-за дела Скрипаля
|27.03.2018 22:42
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Столтенберг добавил, что также не утвердил еще три запроса на аккредитацию от РоссииГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке семи российских представителей в рамках дипломатических мер ЕС из-за возможной причастности Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS
Об этом он сказал во время брифинга, передает ВВС.
"Сегодня я аннулировал аккредитацию семи представителей российской миссии в НАТО", - сообщил Столтенберг, а также добавил, что не утвердил еще три запроса на аккредитацию от России.
.@NATO is reducing the size of the Russian mission to the organisation, in a "strong message" to Moscow after Salisbury nerve attackhttps://t.co/RgmFWzB9dT pic.twitter.com/m4m676ks7h— BBC News (World) (@BBCWorld) 27 марта 2018 г.
НАТО уже высылали представителей российского представительства. В апреле 2009 года руководство Альянса объявило о лишении аккредитации старшего советника постпреда, Виктора Кочукова и атташе постпредставительства Василия Чижова, сына российского постпреда при ЕС.
Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии.
МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, что предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.