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Суд в Луганской области приговорил боевика группировки "Рим" к трем годам лишения свободы
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27.03.2018 22:48
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Боевик террористической организации "ЛНР" сбежал с оккупированной
территории в Киев, где и был задержан. Суд приговорил его к трем
годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса Украины
"создание не предусмотренных законом военизированных или
вооруженных формирований". Приговор в отношении боевика уже вступил
в силу Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что это
российско-сепаратистское бандформирование действовало во временно
оккупированном Довжанске (бывший Свердловск) Луганской области в
2014 – 2015 годах. Его участники терроризировали местное население,
занимались контрабандой и грабежами", – говорится в сообщении.По
данным пресс-службы СБУ, один из главарей группировки объявил себя
"заместителем военного коменданта Свердловска". Он контролировал
"Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок,
которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками
пункт пропуска "Червонопартизанск" на российско-украинской
границе.Кроме того, мужчина занимался переправкой на контролируемую
украинскими властями территорию автомобилей, похищенных на
территории, контролируемой боевиками "ЛНР". В украинской спецслужбе
сообщили, что деньги полученные от незаконного бизнеса направлялись
на финансирование деятельности бандформирования "Рим".По данным
украинских правоохранителей, боевик сбежал с оккупированной
территории после конфликта с другими террористическими
группировками. Он был задержан в Киеве.Суд признал боевика виновным
в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины
"создание не предусмотренных законом военизированных или
вооруженных формирований". Приговор в отношении боевика уже
вступил в силу.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался
в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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