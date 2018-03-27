Боевик террористической организации "ЛНР" сбежал с оккупированной территории в Киев, где и был задержан. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса Украины "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Приговор в отношении боевика уже вступил в силу Фото: ssu.gov.ua "Правоохранители установили, что это российско-сепаратистское бандформирование действовало во временно оккупированном Довжанске (бывший Свердловск) Луганской области в 2014 – 2015 годах. Его участники терроризировали местное население, занимались контрабандой и грабежами", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы СБУ, один из главарей группировки объявил себя "заместителем военного коменданта Свердловска". Он контролировал "Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок, которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками пункт пропуска "Червонопартизанск" на российско-украинской границе.Кроме того, мужчина занимался переправкой на контролируемую украинскими властями территорию автомобилей, похищенных на территории, контролируемой боевиками "ЛНР". В украинской спецслужбе сообщили, что деньги полученные от незаконного бизнеса направлялись на финансирование деятельности бандформирования "Рим".По данным украинских правоохранителей, боевик сбежал с оккупированной территории после конфликта с другими террористическими группировками. Он был задержан в Киеве.Суд признал боевика виновным в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Приговор в отношении боевика уже вступил в силу.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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