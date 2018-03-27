Дело Скрипалей в ведомстве назвали "провокационной кампанией"

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия" , - заявили в дипведомством.

Сообщается, что посольство получило ноту от МИД Украины о том, что 13 дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

"На самом деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученной Президентом Украины П.Порошенко заявлении о том, что эта акция осуществлена украинской стороной в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипаля". С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального состояния дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскрутки конфронтационной спирали" , - говорится в п видомленни.

В посольстве заявили, что "в любом случае недружественный шаг Киева непременно осложнит перевод диалога между Россией и Украиной в русло и явно не будет помогать нормализации отношений между ними" .

Президент Украины Петр Порошенко 26 марта заявил о высылке из Украины 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.

Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.