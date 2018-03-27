|Высылка российских дипломатов из Украины: посольство РФ предупреждает о действиях в ответ
|27.03.2018 22:50
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Дело Скрипалей в ведомстве назвали "провокационной кампанией"В посольстве России заявляют, что РФ оставляет за собой право на ответные действия после высылки Украины 13 российских дипломатов.
Фото: vedomosti.ru
Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.
"В свою очередь Россия оставляет за собой право на ответные действия", - заявили в дипведомством.
Сообщается, что посольство получило ноту от МИД Украины о том, что 13 дипломатов, работающих в российских загранпредставительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, объявлены персонами нон-грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
"На самом деле истинные причины такого решения были раскрыты в озвученной Президентом Украины П.Порошенко заявлении о том, что эта акция осуществлена украинской стороной в знак "солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками в координации со странами ЕС" в русле так называемого "дела Скрипаля". С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального состояния дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскрутки конфронтационной спирали", - говорится в п видомленни.
В посольстве заявили, что "в любом случае недружественный шаг Киева непременно осложнит перевод диалога между Россией и Украиной в русло и явно не будет помогать нормализации отношений между ними".
Президент Украины Петр Порошенко 26 марта заявил о высылке из Украины 13 российских дипломатов в связи с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.
Напомним, уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Великобритании.
11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней.