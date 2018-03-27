замечательный кинорежиссер современности, несравнимый Квентин Тарантино во вторник, 27 марта празднует свой 55-й день рождения, передает .

Гениальный режиссер, актер и сценарист ознакомил мир со своей первой полнометражной картиной “Бешеные псы” еще в 1991 году.

Мировую известность Тарантино получил после картины “Криминальное чтиво” 1994 года, которая принесла ему “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля, а также премии “Оскар” и “Золотой глобус” за лучший сценарий. К самым популярным его работ относятся также две части “Убить Билла” 2003-2004 годов, “Бесславные ублюдки” 2009 года, “Джанго освобожденный” 2012 и “Омерзительная восьмерка” 2015 года. За сценарий к “Джанго освобожденный” также был удостоенным “Оскара” и “Золотого глобуса”.

Напомним, легендарный американский режиссер Квентин Тарантино в декабре 2015 года получил звезду на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе. Поздравить кинематографиста приехали его друзья и коллеги по съемочной площадке: Сэмюэл Л. Джексон, Тим Рот и почти весь актерский состав последнего фильма Тарантино “Омерзительная восьмерка”.

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