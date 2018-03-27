Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прощения у президента Владимира Путина за пожар в ТРЦ "Зимняя вишня".

Тулеев обратился к главе Кремля, когда тот посетил Кемерово. Заявление прозвучало на фоне массовых уличных протестов. Люди требовали отставки главы региона, передает со ссылкой на .

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", - заявил руководитель области.

У родственников погибших Тулеев просить прощения не стал. Назвал людей, которые митинговали на улице, "вороньем" и "бузотерами" - вечно недовольными чемто людьми. Это все оппозиционные силы, заверил также. Собрались 200 человек и смущают народ. Родственников жертв там нет, сказал.

В торговый центр в день пожара он также не ездил. Его кортеж помешает спасательным работам, объяснил.

К митингующих в Кемерово вышел вице-губернатор Сергей Цивилев. Один из участников акции Игорь Востриков заявил, что власть относится к народу, как к скотине.

"Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?", - спросил раздраженно чиновник.

На это мужчина ответил, что у него погибла вся семья: жена, сестра и трое детей.

После того в ходе митинга Цивилев стал на колени и попросил у людей прощения. Это в традиции русских - просить о прощении на коленях, объяснил.

Президент подписал приказ о национальном трауре в России из-за событий 25 марта в Кемерово. День скорби назначил на 28 марта. 27 марта траур объявили некоторые российские города и регионы - Кемеровская область, Ингушетия, Приморский край, Екатеринбург, Бурятия, Якутск, Бранский область и Новосибирск. Митинги пройдут в Москве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира