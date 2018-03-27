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Цукерберг согласился дать показания Конгрессу США по делу об утечках данных пользователей Facebook
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27.03.2018 23:03
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Как сообщают источники CNN, кроме главы Facebook Марка Цукерберга,
конгрессмены хотят заслушать генеральных директоров компаний
Twitter и Google. Вчера 23.52 | комментариев: Вероятно, 10 апреля
Цукерберг даст пояснения в Конгрессе Фото: EPA Основатель
социальной сети Facebook Марк Цукерберг согласился дать показания в
Конгрессе США по делу об утечке данных пользователей. Об этом
сообщает CNN со ссылкой на три источника.На решение
Цукерберга повлияло давление общественности и СМИ и законодателей,
сказали собеседники телеканала.Источники CNN в Facebook также
считают, что, кроме Цукерберга, свидетельствовать согласятся глава
Google Сундар Пичай и генеральный директор Twitter Джек Дорси.На
слушания в Сенате США, которые состоятся 10 апреля, пригласили всех
троих.27 марта Цукерберг отказался свидетельствовать в
британском парламенте, пообещав прислать своих заместителей.Скандал
вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19
марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру
разговор с главой британской компании Cambridge Analytica
Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял
на избирательные кампании по всему миру.Впервые о возможном
применении Cambridge Analytica методов психометрии писал
в декабре 2016 года швейцарский журнал Das Magazin. Компания
пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей,
показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New
York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году
собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook.Цукерберг
пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты
личных данных пользователей. Он также выкупил рекламу в воскресных
британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку
персональных данных жителей Соединенного Королевства.По данным
американских СМИ, Цукерберг 19–20 марта потерял $6,7
млрд из-за информации, что Cambridge Analytica могла повлиять
на выборы США с помощью информации о пользователях соцсети.
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