Как сообщают источники CNN, кроме главы Facebook Марка Цукерберга, конгрессмены хотят заслушать генеральных директоров компаний Twitter и Google. Вчера 23.52 | комментариев: Вероятно, 10 апреля Цукерберг даст пояснения в Конгрессе Фото: EPA Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг согласился дать показания в Конгрессе США по делу об утечке данных пользователей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника.На решение Цукерберга повлияло давление общественности и СМИ и законодателей, сказали собеседники телеканала.Источники CNN в Facebook также считают, что, кроме Цукерберга, свидетельствовать согласятся глава Google Сундар Пичай и генеральный директор Twitter Джек Дорси.На слушания в Сенате США, которые состоятся 10 апреля, пригласили всех троих.27 марта Цукерберг отказался свидетельствовать в британском парламенте, пообещав прислать своих заместителей.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Впервые о возможном применении Cambridge Analytica методов психометрии писал в декабре 2016 года швейцарский журнал Das Magazin. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Он также выкупил рекламу в воскресных британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку персональных данных жителей Соединенного Королевства.По данным американских СМИ, Цукерберг 19–20 марта потерял $6,7 млрд из-за информации, что Cambridge Analytica могла повлиять на выборы США с помощью информации о пользователях соцсети. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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