Харьковчанка Ирина Попова завоевала уверенную победу в соревнованиях по маунтенбайку “S-2 Salkano Gaziantep”, которые состоялись в Газиантепе (Турция), сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Попова лидировала на всех трех этапах в элитной группе между женщин, одержав победу в индивидуальной гонке на время в марафонской дисциплине и в кросс-кантри.

Свою ближайшую конкурентку — турчанку Ерзу Куркс, подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова опередила по сумме трех этапов на 10 минут.

По уважать, что за победу в этой гонке харьковчанка получила также 90 очков в международный рейтинг.

Как сообщал , успешный старт был и в нашей Яны Беломоины в маунтенбайку на соревнованиях в Австрии.

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