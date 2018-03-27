В пятницу, 30 марта, воздух во многих регионах страны прогреется до +10..+12 градусов, однако на западе и севере страны пройдут дожди, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Особенно ощутимо потеплеет на западе, в центре и на юге. Местами ожидается до +14 градусов.

В субботу, в последний день марта, существенно потеплеет на всей территории Украины. Практически во всех областях воздух прогреется до +14..+16 градусов, а на севере кое-где – +6..+8 градусов тепла.

На западе, в центре, Черниговской и Сумской областях пройдут дожди. На остальной территории будет без осадков.

В воскресенье, 1 апреля, дожди пройдут по всей Украине, однако погода будет теплой. Температура воздуха ожидается от +8 до +15 градусов.

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