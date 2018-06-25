В связи с тем, что сегодня в Украине сложилась особенно критическая ситуация в судебной системе, партия «За життя» предлагает кардинально сменить систему, ввести выборность и отзыв судей.

В связи с тем, что сегодня в Украине сложилась особенно критическая ситуация в судебной системе, партия «За життя» предлагает кардинально сменить систему, ввести выборность и отзыв судей. Такое заявление сделал народный депутат Украины и руководитель политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале «112 Украина».



«Учитывая, что изначально руководство страны планировало в ходе антикоррупционной кампании конфисковать 4,7 млрд, а конфисковало лишь 61 тыс. грн, это можно считать приговором! Судебная система мертва, и следовательно нам нужно перейти к выборности судей, для того чтобы человек сам выбирал достойных для свершения правосудия. Об этом партия «За життя» твердит последние несколько лет, это часть нашей программы! Нет другого решения этого вопроса, нынешнюю систему правосудия вылечить невозможно!» – констатировал народный депутат.

Он объяснил, что для страны, которая тратит миллиарды гривен на создание и содержание антикоррупционных структур, конфискация судами лишь 61 тысячи гривен – это позор.

«В период с января по май 2018 года по решению судов во всей стране у коррупционеров было конфисковано и возвращено в бюджет Украины 61 тыс. гривен. Всего лишь 61 тыс.! При этом Кабмин в марте издевательски определил порядок распределения этих денег, согласно которому часть средств планируется потратить на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой авиационной системы безопасности. Это как? По-моему, это даже не издевательство, а наглейшее надругательство над законом, страной и людьми!» – возмутился политик.

В то же время руководитель партии «За життя» напомнил, что «экономическому росту Китая способствовали массовые расстрелы коррупционеров на стадионах».

«Нам нужно перенимать их опыт, потому что это позор для страны, где чиновники декларируют миллиарды, а коррупционные скандалы приносят в казну 61 тыс. гривен. Сегодня представители Счетной палаты заявили, что только в Минобороны зафиксировали хищений на 2,85 млрд гривен! При этом о «деле Павловского», о системных хищениях в военном ведомстве уже замолчали! Почему об этом никто не говорит и не наказывает виновных? Нельзя воровать у армии в воюющей стране. Во все времена это считалось мародёрством! И мы обязаны добиваться наказания для этих негодяев», – резюмировал Вадим Рабинович.

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