Компания презентовала свой бюджетный iPad, рассчитанный на образовательный сегмент. Новинка получила экран с диагональю 9,7 дюйма, поддержку Pencil, а также ряд улучшений в сравнении со стандартной модель. Об этом пишет со ссылкой на .

Стоимость новинки составляет 329 долларов для обычного покупателя. Для школ цена будет ниже - 299 долларов.

При этом стилус к iPad придется приобретать отдельно. Его цена составляет 99 долларов.

Известно, что до настоящего момента Pencil поддерживал лишь iPad Pro.

В основу устройства лег чипсет A10 Fusion, подобный тому, который использован в 7.

Новинка также получила сканер отпечатков Touch ID, фронтальную HD-камеру FaceTime, основную камеру на 8 Мп, LTE-модуль и 10 часов автономной работы.

Производитель отметил, что уже с сегодняшнего дня iPad доступен для предзаказа. Первые покупатели смогут получить устройство в течение недели (в , Китае и Европе).















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