Российский дипломат, которого высылают из Бельгии из-за отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, должен покинуть территорию страны в течение 14 дней. Вчера 23.48 | комментариев: Бельгия объявила о высылке российского дипломата Фото: pixabay.com Отмечается, что Бельгия сразу осудила набег в Солсбери и выразила свою солидарность с Великобританией.В заявлении говорится, что высылка российского дипломата является полностью оправданной, учитывая серьезность произошедшего и высокую вероятность причастности к нападению России."Российский посол будет уведомлен об этом решении в течение 48 часов. У соответствующего лица будет 14 дней, чтобы покинуть Бельгию", – сообщили в пресс-службе.Подчеркивается, что "Бельгия продолжает выступать за открытый и откровенный разговор с Россией по темам, представляющим общий интерес".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера.На сегодняшний день решение выслать российских дипломатов приняли больше 20 стран.В НАТО сообщили, что сократят российскую миссию при Альянсе на треть.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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