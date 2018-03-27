Командир рейса Москва – Новосибирск применил экстренное торможение. Никто не пострадал. Вчера 23.58 | комментариев: На месте происшествия работают спасатели Скриншот: Россия 24 / YouTube По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют с взлетно-посадочной полосы.Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала РЕН ТВ, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации. При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление."За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она.25 марта в результате пожара и задымления в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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