Соответствующие изменения прописаны в проекте нового Кодекса законов о труде (КЗоТ).

Если документ примут, украинцы, которые работают в тяжелых условиях, на улице в холод или под солнцем в жару, получат право на «сиесту». На данный момент проект нового КЗоТа принят в первом чтении и ожидает очередного рассмотрения в Раде.

Подробнее о том, как в Украине могут изменить правила для работающих,– читайте в материале «Обозревателя».

Кого и за что смогут оставить без работы в Украине

Если законопроект примут, работодатели получат больше оснований для увольнения. Помимо уже привычных прогулов, работы в нетрезвом виде или кражи, появятся и новые нормы. Например, увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в документе указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

Юрист Александр Плахотник отмечает: формулировка «коммерческая тайна» в проекте не уточняется, следовательно важно, подписывая на работе документ о неразглашении, убедиться, что в соглашении четко сказано, о какой информации идет речь. Иначе коммерческой тайной могут назвать, например, размер заработной платы.

К слову, в Министерстве социальной политики опубликовали объяснение. Якобы в действующем Гражданском кодексе четко прописано, что может считаться коммерческой тайной. Поэтому причин для беспокойства нет.

Еще одно важное нововведение – отстранение от работы непривитых сотрудников. Если работник должен проходить медосмотр и прививаться, но, например, без медицинских противопоказаний решил не делать прививку, его могут отстранить от работы. Зарплату при этом не выплачивают и к работе не допускают. Фактически, если нужно прививаться, а работник не хочет, его могут уволить. Против такого нововведения выступили в Конфедерации профсоюзов.

В случае уклонения от профилактической прививки или медицинского осмотра работник подлежит увольнению с работы

«В случае уклонения от профилактической прививки или медицинского осмотра работник подлежит увольнению с работы в соответствии со статьей 93 настоящего Кодекса без соблюдения требования о предупреждении о предстоящем увольнении», – говорится в проекте документа. В действующем Кодексе статьи 93 нет.

Также в новом документе предлагают описать возможность заключение краткосрочных трудовых договоров. Например, на один год. Подобная практика существует и сейчас. При этом право заключать бессрочные трудовые договора не отменяют. Авторы законопроекта поясняют необходимость ввести в кодексе определение краткосрочных договоров с изменением рынка труда. Часть компаний нанимает сотрудников на работу в конкретных проектах, бессрочный договор в такой ситуации оформлять невыгодно.

Рабочий день и отпуск станут длиннее

Рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре .Также введут понятие «ненормированного рабочего дня». Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к «принудительной работе», а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

Эксперты рынка труда Александр Белоус уверен: и сейчас на многих предприятиях украинцы работают дольше 8 часов. Кроме того, есть работы, которые невозможны по графику. С одной стороны, такое нововведение позволит узаконить ситуацию, которая уже сложилась, а с другой – позволит зарабатывать больше.

«В Польше нет ограничения по продолжительности рабочего дня. Украинцы едут туда, работают по 12 часов и зарабатывают. У нас же, даже если ты хочешь подзаработать, взять дополнительную нагрузку и увеличить продолжительность рабочего дня, закон это запрещает. Но тут важно, чтобы эти дополнительные часы дополнительно оплачивались», –поясняет эксперт.

Кстати, по закону работа на выходных или в нерабочее время оплачивается по двойной ставке.

Одно из приятных нововведений – длинный отпуск. Если сейчас украинцы имеют право на оплачиваемый отпуск продолжительность 24 дня, то в новом документе предлагают продлить отпуск до 28 календарных дней. К слову, в соседней Польше отпуск длится 26 дней, а самые продолжительные «паузы» в работе в Финляндии и во Франции – 35 дней.

Также работающие на улице или в тяжелых условиях получат право отлучаться на несколько часов в обед. Украинская «сиеста» будет длиться у всех по-разному. Длинный перерыв должны прописать в трудовом договоре.

Авторы законопроекта о новом КЗоТе: Владимир Гройсман, Людмила Денисова и Михаил Папиев. Проект зарегистрировали еще несколько лет назад, однако за это время его удалось принять только в первом чтении. Прошлой осенью в правительстве заявили, что документ рассмотрят в Раде осенью. Однако после этого активизировались профсоюзы, которые потребовали пересмотреть перечень причин для увольнения и увеличение продолжительности рабочего дня.

Так или иначе, новый КЗоТ украинским парламентариям рано или поздно придется принять. Действующий кодекс утвердили еще в 1971-м. За это время изменились подходы к трудоустройству и требования к рабочим. Кроме того, в рамках европейской ассоциации Украина должна внедрить в национальное законодательство международные нормы, которые в том числе касаются и законов о труде.

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