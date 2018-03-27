Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Донбасс, чтобы увидеть зону военного конфликта с украинской стороны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.55 | комментариев: Волкер убежден, что завершение конфликта зависит от желания России прекратить войну Фото: turchynov.com "Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять, о чем мы можем говорить... Люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражения среды. Это ужасно для людей. И думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и беспокоится о них", – подчеркнул Волкер. Он отметил, что его последняя встреча с россиянами была в январе этого года, после чего российская сторона ни разу не выходила на контакт.Волкер убежден, что завершение конфликта на Донбассе зависит от желания России прекратить войну.В июле 2017 года государственный секретарь США назначил Курта Волкера специальным представителем США по Украине. Он ведет переговоры с Сурковым об урегулировании ситуации в Украине. В администрации Барака Обама делами Украины занималась тогдашний помощник государственного секретаря Виктория Нуланд.Волкер и Сурков уже провели четыре раунда переговоров: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Они обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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